Із НБУ йде третій директор департаменту за добу
Директор Департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ.
Про це він написав у Facebook.
"Сьогодні я завершую свою роботу в Національному банку України.
Найголовніший підсумок – з абсолютною впевненістю можу гарантувати, що жоден рефінанс за ці шість років не був виданий (так само як і не був не виданий) "з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших невстановлених осіб" або "тому, що так вирішило керівництво".
Я був щасливий працювати разом з неймовірними професіоналами та сильними особистостями. Працювати в організації, яка довела, що державна установа в Україні може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною. Яка, на жаль, продемонструвала також і те, що начебто забуті "совкові" практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік", - зазначив Новаковський.
Нагадаємо:
Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи.
Нацбанк заявляє, що 9 співробітників департаменту ліцензування НБУ подали заяви про звільнення - Департамент продовжуватиме роботу у штатному режимі.
Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що планує завершити роботу в Нацбанку.
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Економічна правда
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