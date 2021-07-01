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Штрафи за перевантаження фур: майже 132 мільйони за 9 днів

Четвер, 1 липня 2021, 15:45
 
unsplash

За 9 днів тестової роботи WiM-станцій, які вмонтовані в дорожнє полотно і визначають перевантаження далекобійних фур, виявили 3849 порушень - станцiї почали роботу в Українi з 16 червня.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот з посиланням на Мінінфраструктури та Укртрансбезпеку.

Найбільшу кількість порушень - 1140 - зафіксували на автодорозі М 22 "Полтава - Олександрія" біля села Підгорівка. 

Друге місце - 583 порушення - посідає ділянка траси Н 23 "Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя" поблизу села Бережинка.

Замикає топ-3 автомобільна дорога М 07 "Київ - Ковель - Ягодин" біля села Загальці - 566 порушень.

Повноцінне введення системи в експлуатацію планується у вересні, причому відповідальність за параметри вантажу буде нести не тільки водій, але й компанія, яка здійснює перевезення. Укртрансбезпека планує штрафувати їх в діапазоні від 8 500 до 51 000 грн. 

До осені система контролю буде працювати в тестовому режимі - з відправкою порушникам ознайомчих повідомлень, але без без нарахування реальних штрафів.

За загальним підрахунком, якби штрафи реально виписувалися власникам фур, то це обійшлося б їм в 131,8 млн гривень.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах.

Верховна Рада 3 червня ухвалила законопроєкт №3742, який є одним із двох основних документів для повноцінного запуску системи габаритно-вагового контролю.

Згідно тексту законопроєкту до другого читання, за перевезення пасажирів та вантажів без потрібних документів передбачено штраф у 17 000 грн. Для міжнародних перевезень – 34 000 грн. За перевищення вагово-габаритних нормативів від 5% до понад 30%  штраф варіюється від 8 500 грн до 51 000 грн.

14 червня закон підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Економічна правда

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