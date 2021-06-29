Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах.

Джерело: сайт президента

Деталі: Документ покликаний законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів.

Також закон розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю, зокрема надає їй право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушують габаритно-вагові норми.

Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Як зазначили в пресслужбі, раніше Зеленський наголошував, що перевантажений автотранспорт, особливо в період збору врожаю, руйнує дорожню інфраструктуру. Причому йдеться не лише про старі дорогі – розбиваються навіть новозбудовані траси.

Тому він наголосив на важливості ухвалення документа, який захистить дороги від руйнування надміру навантаженими автомобілями та підвищить рівень безпеки дорожнього руху.