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Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю

Вівторок, 29 червня 2021, 09:00
 

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах.

Джерело: сайт президента

Деталі: Документ покликаний законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів.

Також закон розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю, зокрема надає їй право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушують габаритно-вагові норми.

Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Як зазначили в пресслужбі, раніше Зеленський наголошував, що перевантажений автотранспорт, особливо в період збору врожаю, руйнує дорожню інфраструктуру. Причому йдеться не лише про старі дорогі – розбиваються навіть новозбудовані траси.

Тому він наголосив на важливості ухвалення документа, який захистить дороги від руйнування надміру навантаженими автомобілями та підвищить рівень безпеки дорожнього руху.

Що передувало: Верховна Рада 3 червня ухвалила законопроєкт №3742, який є одним із двох основних документів для повноцінного запуску системи габаритно-вагового контролю.

Згідно тексту законопроєкту до другого читання, за перевезення пасажирів та вантажів без потрібних документів передбачено штраф у 17 000 грн. Для міжнародних перевезень – 34 000 грн. За перевищення вагово-габаритних нормативів від 5% до понад 30%  штраф варіюється від 8 500 грн до 51 000 грн.

14 червня закон підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Українська правда

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