До 51 тисячі гривень: Рада посилила штрафи за перевантаження на дорогах

Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт №3742 у другому читанні та у цілому, який є одним із двох основних документів для повноцінного запуску системи габаритно-вагового контролю.

Закон підтримали 280 нардепів.

Так, передбачається законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень, пов’язаних з відсутністю документів у разі перевищення вагових або габаритних обмежень.

Крім того, Укртрансбезпеці дадуть можливість стягувати у судовому порядку плату за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, параметри яких порушують норми, під час здійснення габаритно-вагового контролю.

Запроваджується також адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері автобезпеки, зафіксовані автоматично, або за допомогою фото і кінозйомки.

"Щоб система дійсно почала працювати і притягати до відповідальності порушників, необхідне якнайскоріше прийняття у другому читанні законопроєктів №3742 та №3743, які на законодавчому рівні закріплюють можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режим", – раніше заявляв ексміністр інфраструктури Владислав Криклій.

Згідно тексту законопроєкту до другого читання, за перевезення пасажирів та вантажів без потрібних документів передбачено штраф у 17 000 грн. Для міжнародних перевезень – 34 000 грн. За перевищення вагово-габаритних нормативів від 5% до понад 30% штраф варьюється від 8 500 грн до 51 000 грн.

Нагадуємо:

Система автоматичного габаритно-вагового повністю готова до експлуатації, для повного запуску роботи у Міністерстві інфраструктури очікують ухвалення у другому читанні двох законопроєктів.

За 11 місяців 2020 року за перевантаження на дорогах "Укртрансбезпекою" було нараховано 127 мільйонів гривень штрафів.

Укравтодор запустив у 2019 році в тестовому режимі перші два майданчики у рамках реалізації пілотного проекту зважування вантажівок в русі WiM.

Економічна правда