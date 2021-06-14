Всі розділи
Укр / Рус

Закон про посилення штрафів за перевантаження на дорогах передали на підпис Зеленському

Понеділок, 14 червня 2021, 19:40
 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах (проєкт №3742), закон направлений на підпис президенту.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

"Документ спрямований на удосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, що сприятиме покращенню стану безпеки дорожнього руху та збереженню від руйнувань автомобільних доріг загального користування.

Нормативний акт законодавчо закріплює можливість автоматичної фіксації порушень у разі перевищення вагових або габаритних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що законом також удосконалюються положення щодо адміністративної відповідальності за порушення законодавства про автомобільний транспорт, зафіксовані в автоматичному режимі.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт №3742 у другому читанні та у цілому, який є одним із двох основних документів для повноцінного запуску системи габаритно-вагового контролю.

Так, передбачається законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень, пов’язаних з відсутністю документів у разі перевищення вагових або габаритних обмежень.

Крім того, Укртрансбезпеці дадуть можливість стягувати у судовому порядку плату за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, параметри яких порушують норми, під час здійснення габаритно-вагового контролю.

Запроваджується також адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері автобезпеки, зафіксовані автоматично, або за допомогою фото і кінозйомки. 

"Щоб система дійсно почала працювати і притягати до відповідальності порушників, необхідне якнайскоріше прийняття у другому читанні законопроєктів №3742 та №3743, які на законодавчому рівні закріплюють можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режим", – раніше заявляв ексміністр інфраструктури Владислав Криклій.

Згідно тексту законопроєкту до другого читання, за перевезення пасажирів та вантажів без потрібних документів передбачено штраф у 17 000 грн. Для міжнародних перевезень – 34 000 грн. За перевищення вагово-габаритних нормативів від 5% до понад 30%  штраф варіюється від 8 500 грн до 51 000 грн.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

дороги Рада законодавство

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укравтодор" по виплатам підрядникам відстає на мільярд від першого сезону "Великого будівництва" 14 червня 2021, 15:35
Затримали посадовця Укртрансбезпеки: вимагав хабарі у перевізників 11 червня 2021, 15:15
"Укравтодор" заявляє про скорочення збитковості завдяки "Великому будівництву" 4 червня 2021, 12:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!