Закон про посилення штрафів за перевантаження на дорогах передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах (проєкт №3742), закон направлений на підпис президенту.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

"Документ спрямований на удосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, що сприятиме покращенню стану безпеки дорожнього руху та збереженню від руйнувань автомобільних доріг загального користування.

Нормативний акт законодавчо закріплює можливість автоматичної фіксації порушень у разі перевищення вагових або габаритних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що законом також удосконалюються положення щодо адміністративної відповідальності за порушення законодавства про автомобільний транспорт, зафіксовані в автоматичному режимі.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт №3742 у другому читанні та у цілому, який є одним із двох основних документів для повноцінного запуску системи габаритно-вагового контролю.

Так, передбачається законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень, пов’язаних з відсутністю документів у разі перевищення вагових або габаритних обмежень.

Крім того, Укртрансбезпеці дадуть можливість стягувати у судовому порядку плату за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, параметри яких порушують норми, під час здійснення габаритно-вагового контролю.

Запроваджується також адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері автобезпеки, зафіксовані автоматично, або за допомогою фото і кінозйомки.

"Щоб система дійсно почала працювати і притягати до відповідальності порушників, необхідне якнайскоріше прийняття у другому читанні законопроєктів №3742 та №3743, які на законодавчому рівні закріплюють можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режим", – раніше заявляв ексміністр інфраструктури Владислав Криклій.

Згідно тексту законопроєкту до другого читання, за перевезення пасажирів та вантажів без потрібних документів передбачено штраф у 17 000 грн. Для міжнародних перевезень – 34 000 грн. За перевищення вагово-габаритних нормативів від 5% до понад 30% штраф варіюється від 8 500 грн до 51 000 грн.

Економічна правда