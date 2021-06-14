Закон про посилення штрафів за перевантаження на дорогах передали на підпис Зеленському
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах (проєкт №3742), закон направлений на підпис президенту.
Про це повідомляє прес-служба Ради.
"Документ спрямований на удосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, що сприятиме покращенню стану безпеки дорожнього руху та збереженню від руйнувань автомобільних доріг загального користування.
Нормативний акт законодавчо закріплює можливість автоматичної фіксації порушень у разі перевищення вагових або габаритних обмежень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що законом також удосконалюються положення щодо адміністративної відповідальності за порушення законодавства про автомобільний транспорт, зафіксовані в автоматичному режимі.
Нагадаємо:
Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт №3742 у другому читанні та у цілому, який є одним із двох основних документів для повноцінного запуску системи габаритно-вагового контролю.
Так, передбачається законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень, пов’язаних з відсутністю документів у разі перевищення вагових або габаритних обмежень.
Крім того, Укртрансбезпеці дадуть можливість стягувати у судовому порядку плату за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, параметри яких порушують норми, під час здійснення габаритно-вагового контролю.
Запроваджується також адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері автобезпеки, зафіксовані автоматично, або за допомогою фото і кінозйомки.
"Щоб система дійсно почала працювати і притягати до відповідальності порушників, необхідне якнайскоріше прийняття у другому читанні законопроєктів №3742 та №3743, які на законодавчому рівні закріплюють можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режим", – раніше заявляв ексміністр інфраструктури Владислав Криклій.
Згідно тексту законопроєкту до другого читання, за перевезення пасажирів та вантажів без потрібних документів передбачено штраф у 17 000 грн. Для міжнародних перевезень – 34 000 грн. За перевищення вагово-габаритних нормативів від 5% до понад 30% штраф варіюється від 8 500 грн до 51 000 грн.
Економічна правда
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