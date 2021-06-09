Уряд призначив двох нових заступників міністра інфраструктури

Кабмін на засіданні 9 червня призначив двох нових заступників міністра інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба міністерства у Facebook.

Зокрема, Юрія Васькова призначили заступником, Анну Юрченко - заступником міністра з питань європейської інтеграції.

Юрій Васьков - колишній директор ТОВ "Укрмара", у 2015-2016 роках був заступником міністра інфраструктури (з питань морського та річкового транспорту).

Також раніше очолював Адміністрацію морських портів України. Протягом 10 років працював на ДП "Одеський морський торговельний порт", зокрема очолював підприємство.

За сумісництвом працював викладачем в Одеській національній морській академії та Одеському національному морському університеті.

Анна Юрченко до призначення перебувала на посаді начальника Управління міжнародного співробітництва та інвестиційної політики в Укравтодорі.

В "Укравтодорі" працювала з 2010 року.

"За час роботи здійснювала управління проєктами співпраці з міжнародними фінансовими організаціями: Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ. Також займалася підготовкою проєктів державно-приватного партнерства та проєктів кредитних угод на основі взаємодопомоги та експортних кредитів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, рішення підтримали 284 депутати.

Верховна Рада підтримала звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія – він очолював відомство 20 місяців.

Економічна правда