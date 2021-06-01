Рада затвердила 2 членів комісії з відбору голови Бюро економічної безпеки

Верховна Рада на засіданні 1 червня затвердила 2 представників до комісії з відбору голови Бюро економічної безпеки від фінансового комітету і відхилила кандидатуру від правоохоронного.

Постанову №5462 про введення до складу комісії Людмили Рубаненко та Галини Шевченко підтримали 242 нардепи.

Представляючи перед голосуванням кандидатів, голова фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що Людмила Рубаненко - представник Всеукраїнської громадської організації "Спілка податкових консультантів України", а Галина Шевченко - представник Національної асоціації адвокатів України.

За його словами, Рубаненко за версією GAAP in UA входить в топ-25: Найвпливовіші особи української бухгалтерії.

"Є дійсним членом Європейської конфедерації податкових консультантів, входить до Комітету з кращих практик при Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Має звання "Заслужений економіст України", - заявив Гетманцев.

Галина Шевченко, за його словами, є одним із провідних вітчизняних адвокатів.

"Має успішний досвід комплексного супроводу клієнтів на всіх етапах надання правової допомоги. Спеціалізується з питань захисту бізнесу та супроводження складних судових процесів у різних категоріях справ у всіх судових інстанціях України. Є сертифікованим медіатором", - додав нардеп.

Водночас Рада не підтримала пропозицію комітету з питань правоохоронної діяльності ввести до складу комісії представника громадської організації "Волонтерський рух "Спільна мета" Олексія Ушакова. Відповідну постанову підтримали лише 192 нардепи.

Згідно закону про БЕБ, конкурсна комісія з відбору голови Бюро має складатися з трьох представників від РНБО, двох - від Верховної Ради за поданням податкового комітету, одного - від Верховної Ради за поданням комітету з питань правоохоронної діяльності, а також трьох членів, яких визначає Кабмін.

Нагадуємо:

Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, серед яких ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

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Економічна правда