Goldman Sachs прогнозує зменшення перебоїв з поставками чипів у другій половині року

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ситуація з перебоями в поставках мікросхем у другій половині 2021 року покращиться.

Про це у коментарі телеканалу CNBC сказав головний економіст Goldman Sachs по країнам Азії Ендрю Тілтон.

"Наші аналітики вважають, що зараз ми, ймовірно, знаходимося в найгіршому періоді. Наявні великі потрясіння в таких галузях, як автомобілебудування. Але поступово вони підуть на спад протягом другого півріччя", - сказав він.

За його словами, у таких країнах, як Японія, Тайвань та Південна Корея відбулося "помітне затягування" ланцюгів поставок та затримки відвантаження.

"Це вплине на сектори переробки і збуту. Виробництво автомобілів - один з них", - сказав Тілтон.

Економіст також закликав уважно стежити за ситуацією на Тайвані - заводи з виробництва мікросхем щодня споживають величезну кількість води, а Тайвань, де знаходиться найбільший в світі виробник чіпів, стикається з найсильнішим дефіцитом води за 56 років.

Водночас міністр торгівлі США Джина Раймондо вважає, що глобальний дефіцит напівпровідників буде спостерігатися і в 2022 році.

"Протягом наступного року це буде щоденною проблемою", - сказала вона в ефірі CNBC.

За її словами, адміністрація президента Джо Байдена зробить все можливе, щоб допомогти приватному сектору впоратися з проблемою.

Нагадуємо:

Американський виробник електрокарів Tesla вивчає можливість купівлі заводу з виробництва мікросхем - власний завод допоможе компанії подолати наслідки глобального дефіциту чипів.

Під час карантинних обмежень, спричинених пандемією, техіндустрія зазнала бурхливого попиту на ноутбуки та планшети, що стало однією з причин браку напівпровідників у світі. Дефіцит також погіршили санкції проти китайських техкомпаній та закриття заводів через локдауни.

Зокрема, через нестачу чипів, Hyundai оголосив про тимчасове зачинення заводу у Кореї – аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.

Гендиректор американського виробника напівпровідникових елементів і пристроїв Intel Пет Гелсінджер заявив, що для усунення глобального дефіциту напівпровідників може знадобитись кілька років.

Економічна правда