Tesla вивчає можливість купівлі заводу з виробництва чипів – FT

Американський виробник електрокарів Tesla вивчає можливість купівлі заводу з виробництва мікросхем - власний завод допоможе компанії подолати наслідки глобального дефіциту чипів.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що Tesla обговорює з галузевими операторами в Південній Кореї, США і на Тайвані покупку чипів авансом, щоб забезпечити собі гарантовані поставки компонентів в майбутньому.

Financial Times пише, що для виробництва електромобілів Tesla потрібні мікросхеми новітнього покоління, які переважно виробляються на Тайвані і в Південній Кореї, але дістати їх стає все складніше на тлі глобального дефіциту чипів.

"Купівля власної фабрики допоможе подолати нестачу компонентів, але потребує суттєвих фінансових вкладень. За словами партнера консалтингової фірми Bain в Шанхаї Велу Сінха, багато автовиробників замислювалися про такий крок, але, "побачивши ціну фабрики, вставали назад в чергу" до вже діючих на ринку постачальників чипів", - йдеться у статті.

При цьому, завод з виробництва мікросхем, який використовує новітні технології, може коштувати близько 20 млрд дол, а власнику може знадобитися чимало часу, щоб освоїтися в управлінні таким складним підприємством, додає FT.

"Проте у Tesla вже є команда інженерів, яка розробляє напівпровідники для встановлених в електромобілях автономних систем водіння, а свій інтерес до виробництва компонентів компанія продемонструвала в минулому році, коли повідомила про плани випускати власні акумулятори", - пише видання.

Нагадуємо:

Під час карантинних обмежень, спричинених пандемією, техіндустрія зазнала бурхливого попиту на ноутбуки та планшети, що стало однією з причин браку напівпровідників у світі. Дефіцит також погіршили санкції проти китайських техкомпаній та закриття заводів через локдауни.

Зокрема, через нестачу чипів, Hyundai оголосив про тимчасове зачинення заводу у Кореї – аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.

Економічна правда