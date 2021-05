В Intel заявили, що дефіцит чипів може тривати кілька років

Гендиректор американського виробника напівпровідникових елементів і пристроїв Intel Пет Гелсінджер заявив, що для усунення глобального дефіциту напівпровідників може знадобитись кілька років.

Про це повідомляє Reuters.

За словами керівника Intel, тенденція роботи і навчання з дому під час пандемії COVID-19 привела до "циклу вибухового зростання сектора напівпровідників", що спричинило величезний тиск на світовий ринок і канали поставок.

"Хоча галузь зробила кроки щодо усунення короткострокових обмежень, екосистемі може знадобитися кілька років, щоб вирішити проблему нестачі ливарних потужностей, субстратів і компонентів", - сказав глава Intel.

Гелсінджер раніше заявляв, що на усунення дефіциту знадобиться "кілька років", і що компанія планує почати виробництво чипів протягом 6-9 місяців для усунення дефіциту на автомобільних заводах США.

Також, за його словами, Intel планує розширення в інші регіони США і Європи, щоб забезпечити безперебійну поставку напівпровідників.

Як пише Reuters, плани компанії можуть безпосередньо кинути виклик двом іншим виробникам передових напівпровідників - тайванській TSMC та південнокорейській Samsung Electronics.

Нагадуємо:

Американський виробник електрокарів Tesla вивчає можливість купівлі заводу з виробництва мікросхем - власний завод допоможе компанії подолати наслідки глобального дефіциту чипів.

Під час карантинних обмежень, спричинених пандемією, техіндустрія зазнала бурхливого попиту на ноутбуки та планшети, що стало однією з причин браку напівпровідників у світі. Дефіцит також погіршили санкції проти китайських техкомпаній та закриття заводів через локдауни.

Зокрема, через нестачу чипів, Hyundai оголосив про тимчасове зачинення заводу у Кореї – аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.

