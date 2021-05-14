Ще один завод "Укрспирту" "пішов з молотка": майже за 32 мільйони

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав окреме майно Рава-Руського МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт" за 31,74 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що на відкритих торгах змагались 2 учасників, які збільшили ціну зі стартових 27,7 млн грн до 31,7 млн грн.

"Актив розташований в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області та складається з будівель, споруд і необхідного обладнання для виготовлення спирту.

Приватизація цього об'єкта відбулася в рамках демонополізації спиртової галузі, яка розпочалася в 2020 році. Загалом на прозору приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства "Укрспирт" та ще 37 об’єктів, що об'єднані в концерн "Укрспирт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Мишковицьке МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт", за результатами якого до держбюджету мають надійти 181 млн грн.

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Дубов'язівське МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирту" за 108 млн грн, які мають надійти до бюджету.

Ще один завод ДП "Укрспирту", Тхорівське місце провадження діяльності, "пішов з молотка" за 75 мільйонів гривень.

Вишняківське місце провадження діяльності повторно виставили на аукціон, завод "Укрспирту" "пішов з молотка" за 101,2 млн грн - на першому аукціоні за нього хотіли віддати 234 млн грн.

Економічна правда