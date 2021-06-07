Курс валют на 7 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

7 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,24 - 27,26 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,21 - 27,23 гривні;

Євро – 33,09 - 33,11 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,11 – 27,31 гривні. Євро купують по 32,82 гривні, продають по 33,21 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,15 - 27,18 гривні, євро - 32,95 - 33,05 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 7 червня на рівні 27,29 гривні.

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.

4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,24 - 27,24 гривні.

Економічна правда