Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку

4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,24 - 27,24 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,24 - 27,26 гривні;

Євро – 33,17 - 33,19 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15 – 27,35 гривні. Євро купують по 32,85 гривні, продають по 33,24 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,21 - 27,25 гривні, євро - 32,97 - 33,08 гривні.

Нагадуємо:

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 4 червня на рівні 27,34 гривні.

Економічна правда