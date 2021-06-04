Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку
4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,24 - 27,24 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,24 - 27,26 гривні;
Євро – 33,17 - 33,19 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15 – 27,35 гривні. Євро купують по 32,85 гривні, продають по 33,24 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,21 - 27,25 гривні, євро - 32,97 - 33,08 гривні.
Нагадуємо:
4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 4 червня на рівні 27,34 гривні.
Економічна правда
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