Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 7 червня на рівні 27,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,06 грн (на 4 червня – 33,26 гривні).

Нагадуємо:

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.

4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,24 - 27,24 гривні.

Економічна правда