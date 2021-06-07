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Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро

Понеділок, 7 червня 2021, 09:15
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 7 червня на рівні 27,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,06 грн (на 4 червня – 33,26 гривні).

Нагадуємо:

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.

4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,24 - 27,24 гривні.

Економічна правда

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