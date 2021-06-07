Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро
Понеділок, 7 червня 2021, 09:15
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 7 червня на рівні 27,29 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,06 грн (на 4 червня – 33,26 гривні).
Нагадуємо:
4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.
4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,24 - 27,24 гривні.
Економічна правда
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