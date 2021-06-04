Зеленський увів Любченка до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський увів до складу РНБО Олексія Любченка, якого Рада нещодавно призначила першим віце-прем'єром - міністром економіки.

Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"До Ради нацбезпеки і оборони на сьогоднішній день входять 23 особи. До речі, сьогодні президент указом ввів першого віце-прем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, з сьогоднішнього дня він є членом РНБО", - сказав Данілов.

Зазначимо, що на сайті президента указ поки не оприлюднений.

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Нагадуємо:

Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи.

18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Економічна правда