Зеленський увів Любченка до складу РНБО
Президент Володимир Зеленський увів до складу РНБО Олексія Любченка, якого Рада нещодавно призначила першим віце-прем'єром - міністром економіки.
Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
"До Ради нацбезпеки і оборони на сьогоднішній день входять 23 особи. До речі, сьогодні президент указом ввів першого віце-прем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, з сьогоднішнього дня він є членом РНБО", - сказав Данілов.
Зазначимо, що на сайті президента указ поки не оприлюднений.
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Нагадуємо:
Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи.
18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Економічна правда
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