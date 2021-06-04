РНБО заслухає звіти щодо надр і боротьби з контрабандою

На найближчих засіданнях Ради нацбезпеки і оборони заслухають звіт керівника Держгеонадр стосовно попередніх рішень РНБО щодо надр, а також - звіт по боротьбі з контрабандою.

Про це на брифінгу після засідання сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Було дано доручення на найближчих засіданнях РНБО отримати звіт керівника Держгеонадр стосовно надр - ви пам'ятаєте, у нас було таке засідання. Також є доручення отримати звіт, що стосується боротьби з контрабандою - наскільки рішення РНБО вплинули на контрабанду.

На наступних засіданнях ми обов'язково будем це заслуховувати", - сказав Данілов.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 19 березня про санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування.

19 березня за підсумками засідання РНБО секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вводяться санкції проти 19 компаній, які використовують українські надра.

Данілов 19 березня також заявив, що в Україні проведуть аудит всіх дозволів на користування надрами країни, починаючи з 1994 року. Попередні перевірки показали, що більшість дозволів отримали компанії, контроль яких здійснюється через офшори.

25 березня Зеленський також підписав указ №122/2021 щодо введення в дію рішення РНБО - прем'єру Денису Шмигалю рекомендовано доручити Держгеонадру провести позапланові перевірки компаній, які поза аукціоном отримали спецдозволи на видобуток корисних копалин.

Держгеонадр відповідно до уведеного президентом Зеленським в дію рішення РНБО про санкції анулювала спецдозволи на надрокористування (нафтогазові площі) 19 компаніям.

Зеленський ввів в дію санкцій проти топ-10 українських контрабандистів.

20 квітня Зеленський ввів санкції проти контрабандистів та позбавив трьох українців громадянства.

Президент Володимир Зеленський вніс невідкладний законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають введення кримінальної відповідальності за контрабанду.

Економічна правда