Зеленський ввів у дію санкції проти 19 надрокористувачів

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 19 березня про санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування.

Відповідний указ №123/2021 президент підписав 25 березня.

Зазначимо, що 19 березня за підсумками засідання РНБО секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вводяться санкції проти 19 компаній, які використовують українські надра.

Санкції в сфері надрокористування введені щодо компаній "Геоконект", "Глобал Геоінвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест ойл компанії", "Надрапростір", "Інфогеотренд", "Ейджін марка", "Екогазальянс", "Епівал енерджі", "Юнол Ойл", "Профіннафт", "Бестгеотек".

"Проти цих 19 компаній застосований максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна", – зазначив Данілов.

Запроваджені санкції включають: блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, анулювання ліцензій, заборона на участь в приватизації і низку нших обмежень.

Компанії мають дозволи на геологічне вивчення нафтогазоносних площ на Полтавщині, що раніше належали компанії "Голден Дерік".

"Голден Дерік" за часів президентства Віктора Януковича була близькою до ексміністра Едуарда Ставицького та без конкурсів отримала три десятки родовищ в Полтавській області. Після зміни влади вона втратила ліцензії, але змогла більшу частину їх відсудити, що збіглося зі зміною власників фірми.

Власником стала фірма, що змінила назву на "Іст Юроуп Петролеум". 33% цієї компанії належали державній "Надра України", яка вийшла з засновників 31 грудня 2018 року.

У держреєстрі бенефіціаром низки цих компаній вказано їх керівника Віталія Лупето. Раніше вважалося, що надрокористувачі належать бізнесменові Павлу Фуксу, однак він спростував цю інформацію в інтерв'ю ЕП.

Данілов 19 березня також заявив, що в Україні проведуть аудит всіх дозволів на користування надрами країни, починаючи з 1994 року. Попередні перевірки показали, що більшість дозволів отримали компанії, контроль яких здійснюється через офшори.

25 березня Зеленський також підписав указ №122/2021 щодо введення в дію рішення РНБО - прем'єру Денису Шмигалю рекомендовано доручити Держгеонадру провести позапланові перевірки компаній, які поза аукціоном отримали спецдозволи на видобуток корисних копалин.

Економічна правда