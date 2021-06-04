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Перший віце-прем'єр розповів, коли уряд планує внести до Ради програму дій

П'ятниця, 4 червня 2021, 11:45
 

Кабмін наприкінці червня планує внести до Верїовної Ради програму дій.

Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко під час години запитань до уряду.

"Я сподіваюся, що наприкінці червня вдасться внести програму уряду, яка буде передбачати точки росту, драйвери, які розвиватимуть ці точки зростання, і забезпечить зростання економіки України щонайменше на найближчі три роки", - сказав Любченко.

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Нагадуємо:

Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи.

18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Економічна правда

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Кабмін Мінекономіки економіка

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