Справу щодо третьої спроби підкупу голови Фонду держмайна скеровано до суду

Національне антикорупційне бюро закінчило розслідування третьої спроби підкупу голови Фонду держмайна та скерувало обвинувальний акт до суду.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Розслідування стосується експосадовця "Миколаївобленерго", викритого на пропозиції та наданні хабара голові ФДМУ Дмитру Сенниченку.

Слідство встановило, що обвинувачений запропонував Сенниченку 100 тис. доларів за призначення на посаду голови правління "Миколаївобленерго" (входить до сфери управління ФДМУ). Гроші він планував передати двома частинами: 50 тис. доларів до та решту — після призначення.

Особу викрили під час надання першої частини хабара 8 грудня 2020 року. Досудове розслідування детективи НАБУ розпочали у вересні за заявою голови ФДМУ.

Нагадуємо:

НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо спроби надання неправомірної вигоди у 100 тисяч доларів очільникові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку, незабаром її скерують до суду.

У січні 2020 року за заявою голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували йому 5 мільйонів доларів хабара.

У липні 2020 року інший зловмисник пропонував хабар в розмірі 800 тисяч доларів за призначення керівників двох державних підприємств, а також продовження дії договору з одним з цих підприємств і комерційною фірмою.

У грудні 2020 року голову Фонду держмайна вже втретє намагалися підкупити.

Економічна правда