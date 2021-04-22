Третя спроба підкупу голови Фонду держмайна: справу скеровують до суду

НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо спроби надання неправомірної вигоди у 100 тисяч доларів очільникові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку, незабаром її скерують до суду.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

На спробі підкупу було викрито колишнього посадовця АТ "Миколаївобленерго" (70% акцій належать державі). Неправомірну вигоду він пропонував за працевлаштування на посаду керівника цього ж підприємства, яке входить до сфери управління ФДМУ.

22 квітня 2021 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Слідство встановило, що затриманий запропонував очільнику ФДМУ 100 тис. дол. США за призначення на посаду генерального директора АТ. Гроші він планував передати двома частинами: 50 тис. дол. США до та решту — після призначення.

"Особу викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. доларів та затримано у порядку ст. 208 КПК України. 9 грудня 2020 року посадовцю повідомили про підозру", – нагадали у Бюро.

Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2020 року за заявою голови ФДМУ.

Нагадуємо:

У січні 2020 року за заявою голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували йому 5 мільйонів доларів хабара.

У липні 2020 року інший зловмисник пропонував хабар в розмірі 800 тисяч доларів за призначення керівників двох державних підприємств, а також продовження дії договору з одним з цих підприємств і комерційною фірмою.

У грудні 2020 року голову Фонду держмайна вже втретє намагалися підкупити.

Економічна правда