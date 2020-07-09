Голову Фонду держмайна знову намагалися підкупити
Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався дати хабар голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Це вже друга спроба підкупити керівника цього відомства.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.
Зловмисник пропонував хабар в розмірі 800 тисяч доларів за призначення керівників двох державних підприємств, а також продовження дії договору з одним з цих підприємств і комерційною фірмою.
Особу затримали відразу після надання першого траншу в 200 тисяч доларів. Слідчі дії тривають.
У НАБУ зазначили, що це вже друга справа про невдалу спробу підкупу голови ФДМ. У суд вже направлений обвинувальний акт стосовно двох підозрюваних у спробі купити у голови ФДМ за 5 млн доларів посаду директора Одеського припортового заводу.
Їх затримали в листопаді 2019 року за передачу завдатку - 50 тисяч доларів.
Економічна правда
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