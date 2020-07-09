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Голову Фонду держмайна знову намагалися підкупити

Четвер, 9 липня 2020, 19:05
 

Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався дати хабар голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Це вже друга спроба підкупити керівника цього відомства.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Зловмисник пропонував хабар в розмірі 800 тисяч доларів за призначення керівників двох державних підприємств, а також продовження дії договору з одним з цих підприємств і комерційною фірмою.

 

Особу затримали відразу після надання першого траншу в 200 тисяч доларів. Слідчі дії тривають.

У НАБУ зазначили, що це вже друга справа про невдалу спробу підкупу голови ФДМ. У суд вже направлений обвинувальний акт стосовно двох підозрюваних у спробі купити у голови ФДМ за 5 млн доларів посаду директора Одеського припортового заводу.

 

Їх затримали в листопаді 2019 року за передачу завдатку - 50 тисяч доларів.

Економічна правда

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Фонд держмайна хабар держпідприємства

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