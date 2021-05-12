Система зважування авто у русі готова до експлуатації – Мінінфраструктури

Система автоматичного габаритно-вагового повністю готова до експлуатації, для повного запуску роботи у Міністерстві інфраструктури очікують ухвалення у другому читанні двох законопроєктів.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Станом на 11 травня, 37 WIM-комплексів підключено до Центру обробки даних ГВК Укртрансбезпеки, які передають інформацію щодо порушень габаритно-вагових норм.

"Щоб система дійсно почала працювати і притягати до відповідальності порушників, необхідне якнайскоріше прийняття у другому читанні законопроєктів №3742 та №3743, які на законодавчому рівні закріплюють можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режим", – прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, дані законопроєкти покликані вирішити низку законодавчих прогалин, які на сьогодні гальмують ефективний габаритно-ваговий контроль. Зокрема, йдеться про можливість зупиняти автоперевізників не лише з залученням поліції, але й інспекторами Укртрансбезпеки.

Крім того, вони пропонують виключити людський фактор і використовувати автоматизовані комплекси для ГВК та запровадження фіксованих штрафів за порушення.

За словами Криклія, відомство планує також автоматизувати усі комплекси, зокрема й стаціонарні.

Всього до кінця поточного року Мінінфраструктури у співпраці з Укравтодором та Укрінфрапроєктом планує встановити понад 100 комплексів зважування у русі (Weight in Motion). Усі вони будуть підключені до Центру обробки даних ГВК (Weight Control System).

Нагадуємо:

За 11 місяців 2020 року за перевантаження на дорогах "Укртрансбезпекою" було нараховано 127 мільйонів гривень штрафів.

Укравтодор запустив у 2019 році в тестовому режимі перші два майданчики у рамках реалізації пілотного проекту зважування вантажівок в русі WiM.

Економічна правда