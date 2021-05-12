Всі розділи
Укр / Рус

Система зважування авто у русі готова до експлуатації – Мінінфраструктури

Середа, 12 травня 2021, 13:19
 

Система автоматичного габаритно-вагового повністю готова до експлуатації, для повного запуску роботи у Міністерстві інфраструктури очікують ухвалення у другому читанні двох законопроєктів.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Станом на 11 травня, 37 WIM-комплексів підключено до Центру обробки даних ГВК Укртрансбезпеки, які передають інформацію щодо порушень габаритно-вагових норм.

"Щоб система дійсно почала працювати і притягати до відповідальності порушників, необхідне якнайскоріше прийняття у другому читанні законопроєктів №3742 та №3743, які на законодавчому рівні закріплюють можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режим", – прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, дані законопроєкти покликані вирішити низку законодавчих прогалин, які на сьогодні гальмують ефективний габаритно-ваговий контроль. Зокрема, йдеться про можливість зупиняти автоперевізників не лише з залученням поліції, але й інспекторами Укртрансбезпеки. 

Крім того, вони пропонують виключити людський фактор і використовувати автоматизовані комплекси для ГВК та запровадження фіксованих штрафів за порушення.

За словами Криклія, відомство планує також автоматизувати усі комплекси, зокрема й стаціонарні. 

Всього до кінця поточного року Мінінфраструктури у співпраці з Укравтодором та Укрінфрапроєктом планує встановити понад 100 комплексів зважування у русі (Weight in Motion). Усі вони будуть підключені до Центру обробки даних ГВК (Weight Control System).

Нагадуємо:

За 11 місяців 2020 року за перевантаження на дорогах "Укртрансбезпекою" було нараховано 127 мільйонів гривень штрафів.

Укравтодор запустив у 2019 році в тестовому режимі перші два майданчики у рамках реалізації пілотного проекту зважування вантажівок в русі WiM.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінінфраструктури інфраструктура дороги

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд закликають звільнити весь топменеджмент УЗ та наглядову раду 30 квітня 2021, 18:57
Півтора року тому запрацював закон про концесію. Що це змінило? 12 квітня 2021, 13:30
Уряд схвалив план виконання Транспортної стратегії України до 2030 року 7 квітня 2021, 16:03
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!