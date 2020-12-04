Перевантажені фури: штрафів стягнули на майже 130 мільйонів

За 11 місяців 2020 року за перевантаження на дорогах "Укртрансбезпекою" було нараховано 127 мільйонів гривень штрафів.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

За цей час "Укртрансбезпека" перевірила понад 650 тисяч транспортних засобів та склала 13 тисяч актів порушень габаритно-вагових параметрів. Служба нарахувала майже 127 мільйонів гривень штрафів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що це у 1,6 раза більше за результати відповідного періоду минулоріч.

У листопаді працівники служби перевірили понад 75 тисяч транспортних засобів, зафіксували понад 1358 порушень та нарахували 12,5 мільйона гривень за перевантаження.

Криклій також нагадав про законопроєкт 3743, що чекає на свій розгляд у другому читанні. Він має посилити відповідальність учасників перевезень та ввести нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Цим законопроєктом також встановлюється штраф за відмову зупинки/проходження вагового контролю у 51 тисячу гривень.

Нагадаємо:

Із 23-29 листопада інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 15 тисяч транспортних засобів та нарахували 3,2 млн грн плати за перевантаження.