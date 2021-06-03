Рада не прийняла за основу законопроєкт про зниження податків для грального бізнесу

Верховна Рада не прийняла у першому читанні законопроєкт 2713-д, який передбачає зниження податків на гральний бізнес, відправивши його на повторне перше читання.

Документ за основу підтримали лише 217 нардепів. За направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проголосували 229 нардепів.

За словами ініціатора законопроєкту Олега Марусяка, він дозволить "легалізуватись більшій частині ринку та залучити іноземних суб'єктів в цій сфері".

За його словами, зниження ставки податку на GGR "буде компенсоване за рахунок надходжень від сплати за ліцензію, адже в Україні встановлені найвищі плати за ліцензію в світі".

За словами Марусяка, профільний комітет рекомендував ухвалити законопроєкт за основу і в цілому.

Законопроєктом знижується ставка податку з доходу для організаторів азартних ігор – з 30% до 10%. Також в документі пропонується знизити ставку на дохід букмекерів та казино - з 18% до 10%. Крім цього, втричі зменшується вартість ліцензій.

А виграші до 8 мінімальних зарплат (48 тис грн) звільняються від податку на доходи з фізичних осіб та воєнного збору.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що нардепи планують голосувати резонансний законопроєкт про зниження податків на гральний бізнес.

Релігійні спільноти України різних конфесій заявили, що сприймають законопроєкт № 2713-д "як цинічну спробу лобізму в інтересах власників ігорного бізнесу в Україні" та закликали Верховну Раду відхилити його.

Верховна Рада планувала ще 4 березня розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.

Згодом нардепи хотіли розглянути цей законопроєкт 19 травня, але розгляд знову відклали.

Економічна правда