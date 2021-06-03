Ніяк не заспокояться: Рада знову хоче знизити податки для грального бізнесу

Нардепи планують голосувати резонансний законопроєкт про зниження податків на гральний бізнес.

Про це ЕП стало відомо від декількох співрозмовників в "Слузі народу".

Зокрема, йдеться про законопроєкт 2713-д, яким знижується ставка податку з доходу для організаторів азартних ігор – з 30% до 10%. Також в документі пропонується знизити ставку на дохід букмекерів та казино - з 18% до 10%. Крім цього, втричі зменшується вартість ліцензій.

А виграші до 8 мінімальних зарплат (48 тис грн) звільняються від податку на доходи з фізичних осіб та воєнного збору.

Зазначимо що законопроєкт 2713-д, а також 2713, 2713-1, 2713-2 та 2713-3 є у порядку денному засідання Ради 3 червня.

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Нагадаємо:

Релігійні спільноти України різних конфесій заявили, що сприймають законопроєкт № 2713-д "як цинічну спробу лобізму в інтересах власників ігорного бізнесу в Україні" та закликали Верховну Раду відхилити його.

Верховна Рада планувала ще 4 березня розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.

Згодом нардепи хотіли розглянути цей законопроєкт 19 травня, але розгляд знову відклали.

Економічна правда