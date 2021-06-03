Уряд затвердив фінплан Нафтогазу, проте досі не опублікував

Кабмін 2 червня затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз", проте його показники досі не опубліковані – протягом 10 років фінплан ухвалювався щонайменше у липні.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу, Урядовий портал.

Фінплан визначає головні напрями діяльності компанії та містить очікувані операційні та фінансові результати діяльності.

У компанії зазначають, що за зміни макроекономічних показників, законодавства, суттєвих коливаннях на ринках, зокрема на ринку природного газу, законодавство дозволяє коригувати фінансовий план до двох разів протягом планового року.

Його затверджено розпорядженням Кабміну від 2 червня №537-р, однак безпосередньо фінплан досі не опублікований на сайті уряду.

Нагадуємо:

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда