Велика Палата Верховного Суду не розпочала розгляд справи Приватбанку на 350 млн доларів

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Велика Палата Верховного Суду мала провести перше засідання у справі пов’язаних з братами Суркісами компаній, які хочуть з стягнути з Приватбанку 350 млн доларів, проте через лікарняний судді справа не розглядалась – банк просить про можливість участі у судових засіданнях.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Йдеться про справу № 757/7499/17 про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами, на підставі якої пов’язані іноземні компанії намагаються стягнути з банку майже 350 млн доларів.

Розгляд мав відбутися 29 червня в закритому режимі без участі представників учасників справи.

У Приватбанку повідомили, що в телефонному режимі отримали інформацію про перебування судді-доповідача на лікарняному, у зв’язку з чим справа не розглядалася.

"Про дату та час наступного судового засідання буде повідомлено додатково", – пояснили у Приватбанку.

Касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету Міністрів України на ухвалу Печерського районного суду м. Києва прийняті до розгляду Великою Палатою Верховного Суду у зв'язку з існуванням в межах даної справи одразу двох виключних правових проблем, виявлених Касаційним цивільним судом.

"Враховуючи викладене, а також значимість цієї справи для ПриватБанку, економіки держави та суспільства, ПриватБанк та Кабінет Міністрів України звернулися до суду з клопотанням про надання можливості брати участь у судових засіданнях", – заявили у фінустанові.

Нагадуємо:

Справу, в межах якої брати Суркіси хочуть стягнути понад 350 млн доларів (10 млрд грн) з державного ПриватБанку передали до Великої Палати Верховного Суду, у відводі судді банку відмовили.

Приватбанк вимагав відводу судді Верховного Суду Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.

Верховний Суд 8 вересня 2020 року відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання Приватбанку, чим зупинив стягнення 350 млн доларів з Приватбанку на користь Суркісів (близько 10 млрд грн).

Брати Суркіси позиваються до ПриватБанку через низку офшорних компаній: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlinі Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Економічна правда