Велику кільцеву зможуть будувати без відкритих тендерів – це 85 мільярдів гривень

Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт 5309, яким дозволила обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Transparency International Україна.

Так, депутати проголосували за правку, якою вивели цей проєкт з-під дії Закону "Про публічні закупівлі". Водночас, профільний комітет її не підтримав.

Насамперед йдеться про маршрут-напівкільце навколо столиці по області (Київська обхідна дорога). Наразі проєкт оцінюють у 85 млрд грн. Його планують спорудити до 2025 року, загальна протяжність дороги становитиме майже 150 км.

Крім цього, депутати дозволили проводити закупівлі до Дня Конституції та Дня Незалежності України за переговорною процедурою — тобто також без аукціонів, але ці договори будуть у системі Prozorro.

Зазначається, що ці зміни внесли у законопроєкт, який спершу стосувався регулювання оскаржень у публічних закупівлях. Як кажуть в організації, у документу є як позитивні, так і негативні зміни.

З останніх – законопроєкт зобов’язує бізнес під час оскарження до АМКУ надавати докази порушень їхніх прав. Проте не в усіх випадках такі докази можливо надати, що може позбавити скаржників права на оскарження. Про корупційні ризики також попереджало у своєму висновку НАЗК.

Відтак організація закликала президента цей законопроєкт не підписувати та повернути на повторний розгляд у Раду.

Нагадуємо:

Проєкт будівництва нової Київської обхідної дороги, яка пролягатиме навколо столиці, планують реалізувати до 2025 року в межах програми "Велике будівництво".

Економічна правда



