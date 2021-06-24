Комітет підтримав "антиахметівський" законопроєкт до першого читання

Податковий комітет на засіданні 24 червня рекомендував Верховній Раді ухвалити "антиахметівський" законопроєкт №5600 у першому читанні та за основу.

Про це повідомив голова комітету нардеп Данило Гетманцев.

Законопроєкт №5600 вносить зміни до Податкового кодексу. Вони стосуються екологічного податку, нерухомості, промисловості, енергетики тощо. Найбільше ці зміни вплинуть саме на імперію олігарха Ріната Ахметова.

ЕП раніше детально розповідала про цей податковий документ у статті:

Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Але крім Ахметова вплив можуть відчути не лише олігархи. Про це ЕП також розповідала: Податкова реформа Зеленського на підході: хто ще заплатить, крім олігархів

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 12 травня проголосував за проєкт змін до Податкового кодексу, яким зокрема, збільшуються ставки податків та рентних платежів для великого бізнесу – найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова.

Економічна правда