Експерший заступник міністра економіки Кухта став радником Галущенка

Павло Кухта, що у 2019 році був першим заступником міністра економіки, а також тимчасово очолював відомство у 2020 році, став радником міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це Кухта написав у Facebook, пресслужба Міненергетики.

Сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з головою місії МВФ в Україні. Участь також взяли його радники Олена Зеркаль та Павло Кухта.

"З сьогоднішнього дня допомагатиму міністру енергетики в якості радника", – написав Кухта.

Раніше він вже обіймав посаду заступника міністра економіки з вересня 2019 року до березня 2020 року. Міністром тоді був Тимофій Милованов, який відмовився очолювати відомство після зміни уряду.

Тоді ж Кухту призначили виконуючим обов’язки міністра економіки до призначення Ігоря Петрашка. У квітні Кухта пішов з посади першого заступника.

Нагадуємо:

Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.

Економічна правда