Реальний прожитковий мінімум більш ніж удвічі перевищує офіційний – міністр

На сьогодні реальний прожитковий мінімум більш ніж удвічі перевищує законодавчо встановлений - наближення його розміру до фактичного значення стримує те, що до його величини прив’язано понад 180 різноманітних видів виплат.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає прес-служба відомства.

"Ніхто не буде заперечувати, що розмір прожиткового мінімуму, який ми маємо сьогодні, низький і як базовий соціальний стандарт не виконує своєї функції. Сьогодні реальний прожитковий мінімум більше ніж удвічі перевищує законодавчо встановлений.

Основним стримуючим фактором щодо наближення розміру прожиткового мінімуму до його фактичного значення є те, що до величини прожиткового мінімуму прив’язано понад 180 різноманітних видів виплат, частина з яких не має жодного відношення до прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту (наприклад, штрафи, збори, грошові стягнення тощо)", - заявила вона.

У Мінсоцполітики пояснили, що будь-яке збільшення прожиткового мінімуму автоматично призводить до перерахунку значної кількості виплат та необхідності вишукання додаткових видатків бюджетів усіх рівнів.

"Прожитковий мінімум - це базовий державний соціальний стандарт. Він має бути основою для визначення розмірів соціальних гарантій і доходів, які є основним джерелом існування людей. Це, зокрема, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком та інші державні соціальні допомоги.

Тому важливо, щоб розмір прожиткового мінімуму був достатнім для задоволення базових потреб людей та був засобом запобігання і скорочення маштабів бідності", - заявила Лазебна.

За її словами, Мінсоцполітики разом з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ вивчали міжнародний досвід визначення прожиткового мінімуму та практики його застосування.

Міністерство розробило низку законопроєктів, які схвалені урядом та подані до Верховної Ради.

Серед нововведень:

нова методологія визначення прожиткового мінімуму та його застосування виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів);

запровадження базової величини для соціальних виплат населенню та базової величини для соціальних виплат на дітей для розрахунку соціальних виплат;

запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та базової величини для адміністративних зборів.

"При цьому жодна із соціальних виплат, які на сьогодні одержують громадяни, не буде зменшена", - запевнили у відомстві.

Нагадаємо:

Міністерство соціальної політики орієнтовно оцінює прожитковий мінімум в 4,1 тисяч гривень на місяць замість нинішніх 2,27 тисяч грн/місяць, а середній показник цієї величини має становити 4,546 тис грн порівняно з нинішніми 2,189 тис грн.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна говорила, що реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні на сьогоднішній день становить 4,2-4,3 тисячі гривень.

Економічна правда