КШЕ анулює контракт із "Укроборонпромом" і зробить аналітику безкоштовно – Милованов

Київська школа економіки анулює контракт з "Укроборонпромом" та зробить аналітику безкоштовно.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" сказав президент КШЕ, радник голови Офісу президента Тимофій Милованов, якого напередодні обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому".

"Цей контракт, який ми зараз обговорюємо, переговори щодо нього почалися в червні 2020 року, тобто приблизно рік тому. Меморандум був підписаний, по-моєму, взимку.

Рішення ради директорів було прийнято в лютому тощо. У мене є текст завдання, я його на прес-конференції відкрию - це про національну безпеку та економіку", - розповів Милованов.

При цьому, він відкинув звинувачення у корупції через контракт КШЕ з "дочкою" держконцерну.

"Ще один факт, який я хочу сказати. Те підприємство, яке підписало контракт (ДП "Спецтехноекспорт" - ред.) ,я в ньому навіть не працюю.

Тобто мене звинувачують у хабарі, але підприємство, яке підписало контракт... я там не працюю. Воно пов'язане з КШЕ через раду директорів, яка контролює і мене, і це підприємство, але я в ньому навіть не керівник, не працівник. Тобто це безпідставно", - додав він.

На питання, чи немає тут конфлікту інтересів, Милованов відповів:

"Взагалі немає. Але, розумієте, вже почали до мене ходити різні посередники, рішали, ходаки й кажуть: ну, треба заплатити, і все - медійні атаки на тебе припиняться. Тобто це якісь аферисти. Ми цього робити не будемо, я зазвичай з цього приводу починаю злитися і шантажувати себе не даю, і школу тим більше".

"Тому ми, по-перше, зробимо цей контракт безплатно, тобто ми його зараз анулювали, і ми зробимо цю роботу безплатно. Це 50 тис доларів плюс ПДВ, це не такі великі гроші саме за цей обсяг роботи. Це приблизно 500 годин роботи аналітиків високого рівня. Справжня ринкова ціна цього контракту 250 тис доларів.

Але це не перший контракт, який ми безплатно робимо для "Укроборонпрому". Наприклад, ми робили безплатно освіту. Але просто щоб не вестися на провокації цих аферистів, які, напевно, ніякого відношення до реальності не мають, я ще пропоную будь-якому держпідприємству - такий же контракт на 50 тис доларів ми зробимо безплатно. Тому що наша функція як університету - це допомагати будувати державу, а не заробляти гроші. Тому цей контракт ми анулюємо і робимо роботу безплатно. І будь-якому підприємству, яке звернеться до нас протягом двох тижнів, ми зробимо безплатно аналітику схожого типу", - резюмував він.

Нагадаємо:

Дочірнє підприємство "Спецтехноекспорт" (входить до концерну "Укроборонпром") 20 травня уклало угоду з ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" про послуги з проведення ринкових досліджень вартістю 1,68 млн грн.

Журналісти звернули увагу, що замовлення Київській школі економіки зробили за день до того, як президента КШЕ Тимофія Ммилованова президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради "Укроборонпрому".

Радник голови ОП та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов викликав на дебати журналіста Юрія Бутусова, котрий звинуватив його у хабарництві через історію з тим, що "дочка" Укроборонпрому замовила у КШЕ дослідження на 1,68 млн за день до призначення Милованова в концерн.