"Дочка" Укроборонпрому замовила КШЕ дослідження за 1,7 млн напередодні призначення Милованова в концерн

Дочірнє підприємство "Спецтехноекспорт" (входить до концерну "Укроборонпром") 20 травня уклало угоду з ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" про послуги з проведення ринкових досліджень вартістю 1,68 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані в системі "Prozorro".

При цьому, жодних даних про предмет досліджень у звіті про закупівлю не оприлюднено, вказаний строк надання послуг - до 1 жовтня 2021 року.

За даними у системі "Prozorro", аванс у розмірі 30% мають виплатити протягом 3 банківських днів після підписання договору, решту 70% вартості - протягом 5 банківських днів після надання послуг.

"Закупівлю провели без аукціону, бо "Спецтехноекспорт" не є замовником у розумінні закону "Про публічні закупівлі", - зазначає видання.

Журналісти звертають увагу, що замовлення Київській школі економіки зробили за день до того, як президента КШЕ Тимофія Ммилованова президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради "Укроборонпрому".

Засновником КШЕ є міжнародна громадська організація "Київський економічний інститут", яку заснували Артем Поздняков, Валентин Зеленюк і бельгієць Том Купе.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський увів до складу Наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" радника голови ОП Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу Володимира Горбуліна.