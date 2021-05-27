Уже є секунданти: Милованов викликав журналіста Бутусова на дебати через історію з "Укроборонпромом"

Радник голови ОП та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов викликав на дебати журналіста Юрія Бутусова, котрий звинуватив його у хабарництві через історію з тим, що "дочка" Укроборонпрому замовила у КШЕ дослідження на 1,68 млн за день до призначення Милованова в концерн.

Про це Милованов і Бутусов написали у Facebook.

Історія з дебатами почалась з того, що Бутусов написав, що "школа Милованова отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від Укроборонпрому в день призначення Милованова членом Наглядової ради Укроборонпрому".

"Відкритий корупційний злочин і конфлікт інтересів для НАБУ, особливо обурливе через те, що директор Київської школи економіки Тимофій Милованов і директор Укроборонпрому Юрій Гусєв сміють виправдовувати цю аферу", - написав журналіст.

Він звернув увагу, що торги провели 20 травня - "конкурентів на торгах не було, а закупівлю провели в одного учасника", а вже 21 травня Милованова указом президента ввели в наглядову раду концерну.

Милованов на це відповів, що Бутусов безпідставно звинуватив його у хабарі.

Милованов у коментарях до свого посту у Facebook додав, що ситуація з "Укроборонопром" не є корупцією.

"Чи є це корупцією? Ні. Чи є контракт з УОП? Так. Але це і так відомо з публічної інформації", - зазначив він.

"Юрій Бутусов звинуватив мене в хабарі в 1,68 млн грн. Безпідставно. В старі часи за це викликали на дуель і стрілялись. Сьогодні часи вегетаріанські і тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати (за правилами, дзеркальними до правил дуелей 19-го сторіччя).

Якщо виграє Бутусов, ми разом ідемо в НАБУ. Він пише заяву, а я даю свідчення. Якщо хабаря немає і Бутусов програє дуель (а я впевнений, що так і буде, бо правда за мною), то Бутусов на камери віджимається від полу (чисто без малювання) 20 разів і голосно говорить "Я крикуха і еропка", - написав він.

Після цього голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін запропонував провести дебати політичної команди Офісу президента проти представників громадянського суспільства - зокрема, щоб він дебатував із заступником голови ОП Татаровим, підозрюваним у корупції.

Згодом Бутусов написав, що колишні заступники генпрокурора Давид Сакварелідзе, Віктор Трепак і колишній керівник САП Назар Холодницький "погодились виступити у якості секундантів у дебатах".

Милованов же написав у Facebook, що попросив бути секундантом колишнього топ-менеджера Нафтогазу Андрія Фаворова.

На питання про можливу подачу в суд за наклеп Милованов відповів: "Для тих, хто каже, що я маю подати в суд за наклеп: Ви праві. Це теж буде, далі".

Пізніше Милованов додав, що секунданти Андрій Фаворов (від нього) та Назар Холодницький (від Бутусова) "переписуються".

"Фаворов запропонував наступний формат: відео трансляція, українська мова, кожна сторона має 5 хв на вступне слово, потім 3 хв на відповідь (rebuttal), потім 1 хв кожному на питання і 3 хв кожному на відповідь. Фаворов запропонував ведучого", - додав він.

Також Милованов попросив усі ЗМІ та інші організації, зацікавлені в наданні майданчику, звертатись до Фаворова.

Водночас на сайті "Укроборонпрому" 26 травня вийшла заява, у якій йдеться, що "Спецтехноекспорт" замовив дослідження у Київської школи економіки ще у січні цього року.

"Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Укроборонпром замовив у Київської школи економіки дослідження за день до призначення її керівника Тимофія Милованова до наглядової ради концерну. Ця інформація є маніпулятивною та не відповідає дійсності.

Зазначається, що рішенням від 26 січня 2021 року "Спецтехноекспорту" доручили розпочати перемовини з КШЕ на предмет можливості такого дослідження.

"Запит Укроборонпрому на економетричний аналіз до КШЕ зумовлений потребою вивчення стратегічних напрямків розвитку галузі, забезпечення збільшення продажів на міжнародних ринках з урахуванням поточних обмежень та можливостей оборонної галузі, а також проведення всебічного аналізу економічних моделей її розвитку.

Договірні відносини з КШЕ, яким передувала кількамісячна підготовка, Спецтехноекспорт оформив 20 травня", - додали в "Укроборонпромі".

"Дослідження передує розробці корпоративної стратегії та направлене на те, щоб чітко визначити сфери спрямування розвитку та узгодити економічний компонент з потребами сектору національної безпеки та оборони", - заявив перший заступник генерального директора концерну Роман Бондар.

Крім цього, 24 травня на сайті KШE вийшов прес-реліз щодо призначення Милованова у наглядову раду Укроборонпрому.

"Моїми завданнями у наглядовій раді Укроборонпрому будуть забезпечення переговорних процесів і посилення стратегічного напрямку УОП, особливо з точки зору економіки. Пишаюся можливістю бути наступником Володимира Павловича Горбуліна на цій важливій позиції. Шкодую лише, що не зможу більше долучитись від KSE до спільних проєктів KSE і Укроборонпрому, які ми розпочали цього року.

Вони стосуються аналітичного напрямку – експерти KSE готують дослідження і репорти щодо різних сфер оборонної галузі України. Тепер працюватиму в іншій якості – представлятиму інтереси Укроборонпрому. Впевнений, колеги в KSE впораються якнайкраще без мого прямого залучення", - йдеться у заяві Милованова.

КШЕ додає, що нове призначення Милованова не вплине на виконання обов'язків президента школи, які залишаються пріоритетними.

Нагадаємо:

Дочірнє підприємство "Спецтехноекспорт" (входить до концерну "Укроборонпром") 20 травня уклало угоду з ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" про послуги з проведення ринкових досліджень вартістю 1,68 млн грн.

Журналісти звернули увагу, що замовлення Київській школі економіки зробили за день до того, як президента КШЕ Тимофія Ммилованова президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради "Укроборонпрому".