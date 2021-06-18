Пов'язані з Пінчуком компанії повернули Україні дві ліцензії на видобуток газу і нафти

Представники великого бізнесу України добровільно повернули дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти - йдеться про компанії "Гео Альянс Таранушинське" і "Гео Альянс Південно-Орільське" (пов'язані з Віктором Пінчуком).

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав на брифінгу.

"Четверте питання - це доповідь глави Держгеонадр пана Опімаха щодо виконання указу президента від 19 березня 2021 року щодо стану у сфері надрокористування, введеного в дію 25 березня 2021 року", - сказав Данілов.

"Маємо перші позитивні реалізації рішення РНБО не по лінії роботи Держгеонадр, а з боку представників великого бізнесу, яких ми поки що не називаємо олігархами.

Вперше за всі 30 років незалежності сталась подія, яка, ми сподіваємся, буде набувати прецендентного характеру, коли, проявляючи соціальну відповідальність, добровільно було повернуто 2 ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти. Мова йде про компанії "Гео Альянс Таранушинське" в Харківській області і "Гео Альянс Південно-Орільське" в Дніпропетровській області.

"Зараз засновники цих компаній знаходяться на всім нам добре відомих островах. Держава вітає такі ініціативи українських кіпріотів і закликає інших представників великого бізнесу наслідувати їхній приклад - бути відповідальними користувачами надр", - сказав Данілов.

При цьому, він відмовився на брифінгу назвати прізвище бізнесмена, якому належать ці компанії.

"Вони пов'язані з одним поважним бізнесменом, народженим в місті Дніпропетровськ", - сказав секретар РНБО.

У Данілова уточнили, чи були ці компанії в списку санкцій.

"Ці дві компанії не були в списку санкцій. Коли йде процес, коли приходять до них з перевірками, є власники, які добровільно відмовляються від ліцензій, які вони взяли 15-16 років тому", - сказав секретар РНБО.

"Були також анульовані як недобросовісним надрокористувачів чотири титанових, три вуглеводневих і дві рудних ліцензії, які не використовувалися відповідно на 2018, 2019 та 2017 роки", - додав він.

Компанія Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кіпр) входить до складу міжнародної інвестиційно-консалтингової групи "EastOne" Пінчука.

Нагадаємо:

ДТЕК Ріната Ахметова постійно розглядяє родовища доступних гравців на ринку, зокрема родовища "Гео Альянсу" Віктора Пінчука – водночас, топменеджер ДТЕК відмовився підтвердити або спростувати інформацію щодо їхнього викупу.

Раніше ЕП повідомляла, що український олігарх Віктор Пінчук та мільярдер Іен Тейлор готуються продати газовидобувну компанію Geo Alliance.

У групі EastOne Вікора Пінчука заявили, що інформація про продаж компанії Geo Alliance не відповідає дійсності.

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Економічна правда