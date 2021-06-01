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"Гео Альянс" Пінчука знаходиться у сфері інтересів ДТЕК – голова ДТЕК

Вівторок, 1 червня 2021, 15:47
 

ДТЕК Ріната Ахметова постійно розглядяє родовища доступних гравців на ринку, зокрема родовища "Гео Альянсу" Віктора Пінчука – водночас, топменеджер ДТЕК відмовився підтвердити або спростувати інформацію щодо їхнього викупу.

Про це він директор ДТЕК Максим Тімченко розповів в інтерв’ю ЕП.

За даними ЕП, у ДТЕК готуються до викупу газових родовищ компанії "Гео альянс" Віктора Пінчука, а суму майбутнього придбання оцінюють у понад 100 млн дол. Хоча перша оцінка сягала 300 млн доларів.

Тімченко зазначив, що не може розповідати деталі та коментувати можливу угоду. "Обмежимось тим, що це потенційна зона нашого інтересу", – додав він.

Щодо ціни у 120 млн доларів за цю компанію він відповів, що "боїться "потрапити у штангу".

Про те, чому енергетична імперія Ахметова продає ТЕС та шахти і скуповує активи у Віктора Пінчука та росіян читайте в інтерв’ю ЕП: Голова ДТЕК Максим Тімченко: Ми готові продавати наші електростанції та шахти

Економічна правда

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ДТЕК Пінчук Ахметов

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