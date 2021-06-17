Велика палата Верховного Суду призначила розгляд справи Суркісів на кінець червня

Велика палата Верховного Суду призначила на 29 червня розгляд справи, в межах якої брати Суркіси хочуть стягнути понад 350 млн доларів (10 млрд грн) з державного Приватбанку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь суду на запит.

"Засідання у справі 757/7499/17 (щодо оскарження рішення суду від 2017 року стосовно зобов'язання банку обслуговувати розміщені до націоналізації на рахунках його кіпрської філії депозити компаній братів Суркісів - ред.) призначене на 29 червня в порядку письмового провадження", - повідомили у суді.

Нагадуємо:

Справу, в межах якої брати Суркіси хочуть стягнути понад 350 млн доларів (10 млрд грн) з державного ПриватБанку передали до Великої Палати Верховного Суду, у відводі судді банку відмовили.

Приватбанк вимагав відводу судді Верховного Суду Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.

Верховний Суд 8 вересня 2020 року відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання Приватбанку, зупинивши виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року до закінчення касаційного провадження у справі.

Таким чином ВС зупинив стягнення 350 млн доларів з Приватбанку на користь Суркісів (близько 10 млрд грн).

Апеляційний суд міста Києва ухвалою від 20 квітня 2017 року апеляційну скаргу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" залишив без задоволення, ухвалу районного суду – без змін.

Брати Суркіси позиваються до ПриватБанку через низку офшорних компаній: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlinі Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.