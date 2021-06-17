У НБУ розповіли, чи планують збільшувати присутність на валютному ринку у разі ревальвації гривні

НБУ не планує валютні інтервенції наперед, ключовим фактором присутності або неприсутності на валютному ринку є амплітуда та швидкість зміни валютного курсу у будь-який бік протягом дня.

Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, відповідаючи на питання журналістів.

"До 80% пропозиція валюти формується галузями, це гірничо-металургійний комплекс та аграрно-промисловий комплекси, остання галузь має виражені сезонні цикли навесні та восени. Також пропозиція валюти збільшується в періоди сплати квартальних податків - це другий місяць кварталу.

Сезонні аспекти попиту на валюту також корелюються з інтенсивністю бюджетних видатків, які зазвичай нарощуються до кінця року. У поточному році певний вплив на стан валютного ринку мали окремі бюджетні видатки у квітні - травні, у тому числі пов'язані з закупівлею вакцин", - сказав Гелетій, відповідаючи на питання ЕП, чи мають сезонні фактори визначальний вплив на валютному ринку.

За його словами, упродовж останніх років "ці сезонні паттерни були актуальними".

"Утім, інколи несезонні чинники також можуть істотно нівелювати вплив сезонних. До таких, зокрема, належать захід і вихід нерезидентів в ОВДП чи з ОВДП. Наприклад, у квітні, у період загострення конфлікту з нашим північним сусідом, нерезиденти продавали ОВДП і купували великі обсяги валюти, нівелювавши вплив сезонного збільшення продажу валюти з боку компаній і АПК", - додав заступник голови НБУ.

Водночас на питання, чи планує НБУ збільшувати свою присутність на валютному ринку у разі подальшої ревальвації гривні, Гелетій відповів:

"Ми не плануємо валютні інтервенції наперед, це неможливо. Ключовим фактором присутності або неприсутності на валютному ринку є амплітуда та швидкість зміни валютного курсу у будь-який бік протягом дня.

З початку червня, з активізацією попиту інвесторів-нерезидентів в ОВДП, значно збільшилась пропозиція іноземної валюти і курс став досить швидко ревальвувати. Саме для згладжування надмірних коливань НБУ купував валюту на міжбанківському ринку".

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 17 червня на рівні 27,03 гривні.

Нацбанк з 7 по 11 червня на міжбанківському валютному ринку купив 375 млн дол.

Нацбанк (31 травня - 4 червня) уперше з березня відновив купівлю валюти на міжбанку - регулятор купив 40 млн доларів.

Нацбанк у період з 24 по 28 травня не здійснював валютних інтервенцій на ринку.

У період із 17 по 21 травня Нацбанк також не купував і не продавав валюту.

Нацбанк у період з 11 по 14 травня, як і в попередні 5 тижнів, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Нацбанк у період з 5 по 7 травня, як і в попередні 4 тижні, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Нацбанк у період з 26 по 30 квітня, як і в попередні 3 тижні, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Нацбанк у період із 19 по 23 квітня не купував та не продавав валюти на міжбанку.

5-9 та 12-16 квітня операцій з купівлі або продажу валюти НБУ також не здійснював.

Нацбанк не буде стримувати курс гривні, навіть якщо він буде значно відрізнятися від рівня, який закладений в держбюджеті та інших планах, заявив заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

Економічна правда