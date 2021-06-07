Нацбанк відновив купівлю валюти на міжбанку

Нацбанк минулого тижня (31 травня - 4 червня) уперше з березня відновив купівлю валюти на міжбанку - регулятор купив 40 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Усі 40 млн доларів регулятор купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Водночас НБУ не проводив інтервенції з продажу валюти.

Нагадуємо:

Нацбанк у період з 24 по 28 травня не здійснював валютних інтервенцій на ринку.

У період із 17 по 21 травня Нацбанк також не купував і не продавав валюту.

Нацбанк у період з 11 по 14 травня, як і в попередні 5 тижнів, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Нацбанк у період з 5 по 7 травня, як і в попередні 4 тижні, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Нацбанк у період з 26 по 30 квітня, як і в попередні 3 тижні, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Нацбанк у період із 19 по 23 квітня не купував та не продавав валюти на міжбанку.

5-9 та 12-16 квітня операцій з купівлі або продажу валюти НБУ також не здійснював.

Нацбанк не буде стримувати курс гривні, навіть якщо він буде значно відрізнятися від рівня, який закладений в держбюджеті та інших планах, заявив заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

Економічна правда