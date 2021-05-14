НБУ знову утримався від інтервенцій на міжбанку

Нацбанк у період з 11 по 14 травня, як і в попередні 5 тижнів, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Про це свідчать дані НБУ.

Загалом з початку року регулятор купив на міжбанку 290,5 млн дол, продав - 70 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав - 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Нацбанк у період з 5 по 7 травня, як і в попередні 4 тижні, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Нацбанк у період з 26 по 30 квітня, як і в попередні 3 тижні, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Нацбанк у період із 19 по 23 квітня не купував та не продавав валюти на міжбанку.

5-9 та 12-16 квітня операцій з купівлі або продажу валюти НБУ також не здійснював.

Нацбанк не буде стримувати курс гривні, навіть якщо він буде значно відрізнятися від рівня, який закладений в держбюджеті та інших планах, заявив заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

Економічна правда