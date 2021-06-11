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Цього тижня НБУ купив на міжбанку 375 мільйонів доларів

П'ятниця, 11 червня 2021, 18:30
 

Нацбанк з 7 по 11 червня на міжбанківському валютному ринку купив 375 млн дол.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

355 млн дол НБУ купив у рамках інтервенцій за єдиним курсом, ще 20 млн дол - з вибором кращої ціни купівлі-продажу.

Загалом з початку року НБУ купив в резерви 705,5 млн дол, продав 70 млн дол.

Нагадуємо:

Нацбанк минулого тижня (31 травня - 4 червня) уперше з березня відновив купівлю валюти на міжбанку - регулятор купив 40 млн доларів.

Нацбанк у період з 24 по 28 травня не здійснював валютних інтервенцій на ринку.

У період із 17 по 21 травня Нацбанк також не купував і не продавав валюту.

Нацбанк у період з 11 по 14 травня, як і в попередні 5 тижнів, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Нацбанк у період з 5 по 7 травня, як і в попередні 4 тижні, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Нацбанк у період з 26 по 30 квітня, як і в попередні 3 тижні, не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Нацбанк у період із 19 по 23 квітня не купував та не продавав валюти на міжбанку.

5-9 та 12-16 квітня операцій з купівлі або продажу валюти НБУ також не здійснював.

Нацбанк не буде стримувати курс гривні, навіть якщо він буде значно відрізнятися від рівня, який закладений в держбюджеті та інших планах, заявив заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

Економічна правда

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