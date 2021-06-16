Гривня на закритті міжбанку ослабла
16 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,08 - 27,10 гривні;
Євро – 32,83 - 32,85 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,93 – 27,11 гривні. Євро купують по 32,56 гривні, продають по 32,86 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,99 - 27,08 гривні, євро - 32,67 - 32,79 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 16 червня на рівні 26,93 гривні.
16 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,01 - 27,03 гривні.
15 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,02 - 27,04 гривні.
Економічна правда
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