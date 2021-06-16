Гривня на закритті міжбанку ослабла

16 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,08 - 27,10 гривні;

Євро – 32,83 - 32,85 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,93 – 27,11 гривні. Євро купують по 32,56 гривні, продають по 32,86 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,99 - 27,08 гривні, євро - 32,67 - 32,79 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 16 червня на рівні 26,93 гривні.

16 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,01 - 27,03 гривні.

15 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,02 - 27,04 гривні.

Економічна правда