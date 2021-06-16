Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 16 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 16 червня 2021, 11:18
 

16 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,01 - 27,03 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,01 - 27,03 гривні;

Євро – 32,77 - 32,79 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,87 – 27,08 гривні. Євро купують по 32,50 гривні, продають по 32,85 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,91 - 26,98 гривні, євро - 32,61 - 33,73 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 16 червня на рівні 26,93 гривні.

15 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,02 - 27,04 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня ослабла на закритті міжбанку 15 червня 2021, 17:19
Закриття міжбанку: курс гривні перетнув позначку у 27 за долар 14 червня 2021, 17:25
Курс валют на 14 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 14 червня 2021, 11:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!