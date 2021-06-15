Курс валют на 15 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
15 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,93 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 26,90 - 26,92 гривні;
Євро – 32,67 - 32,69 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,83 – 27,02 гривні. Євро купують по 32,47 гривні, продають по 32,78 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,85 - 26,98 гривні, євро - 32,55 - 33,68 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 червня на рівні 26,99 гривні.
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 14 червня на рівні 27,04 гривні.
14 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,99 - 27,01 гривні.
14 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,93 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua