Курс валют на 15 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

15 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,93 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 26,90 - 26,92 гривні;

Євро – 32,67 - 32,69 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,83 – 27,02 гривні. Євро купують по 32,47 гривні, продають по 32,78 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,85 - 26,98 гривні, євро - 32,55 - 33,68 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 червня на рівні 26,99 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 14 червня на рівні 27,04 гривні.

14 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,99 - 27,01 гривні.

14 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,93 гривні.

Економічна правда