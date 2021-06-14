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Закриття міжбанку: курс гривні перетнув позначку у 27 за долар

Понеділок, 14 червня 2021, 17:25
 

14 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,93 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 26,91 - 26,93 гривні;

Євро – 32,62 - 32,64 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,89 – 27,08 гривні. Євро купують по 32,52 гривні, продають по 32,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,93 - 27,12 гривні, євро - 32,64 - 33,74 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 14 червня на рівні 27,04 гривні.

14 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,99 - 27,01 гривні.

Економічна правда

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