Офіційний курс: долар упав нижче 27 гривень
Понеділок, 14 червня 2021, 19:15
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 червня на рівні 26,99 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,70 грн (на 14 червня – 32,79 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 14 червня на рівні 27,04 гривні.
14 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,99 - 27,01 гривні.
14 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,93 гривні.
Економічна правда
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