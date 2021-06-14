Новини 14 червня: арбітраж проти "Газпрому", скорочення в УЗ, ціни на пальне

Про арбітраж проти "Газпрому". Україна готова звернутися до органів конкуренції ЄС і подати позов на "Газпром" в міжнародний арбітраж через блокування транзиту газу з Центральної Азії.

Про скорочення в УЗ. За результатами оцінки управлінського персоналу Укрзалізниця вирішила оптимізувати штат працівників центрального апарату управління компанії та скоротити його на 30%.

Про ціни на пальне. Мінекономіки оприлюднило нову середню вартість дизпалива та бензинів, з якої буде вираховуватися гранична ціна реалізації пального на АЗС на середину червня.

Про МВФ. Президент Володимир Зеленський у контексті співпраці України з МВФ заявив, що несправедливо висувати до України такі ж вимоги, як до інших держав, оскільки Україна восьмий рік перебуває у стані війни і змушена по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ.

Про прибуток УЗ. Травень 2021 року став другим місяцем поспіль, коли Укрзалізниця отримала прибуток – заробила 39 млн грн.

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