Україна готова судитися з "Газпромом" за газ із Центральної Азії – Вітренко

Україна готова звернутися до органів конкуренції ЄС і подати позов на "Газпром" в міжнародний арбітраж через блокування транзиту газу з Центральної Азії.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Йдеться про десятки мільярдів кубічних метрів. Газ з Центральної Азії сам по собі може заповнити всю українську газотранспортну систему", - додав він.

За словами Вітренка, "Нафтогаз" готує офіційні запити на отримання дозволу на транспортування газу трубопроводами "Газпрому". За словами Вітренка, процес може зайняти місяці.

"Якщо вони ("Газпром" - ред.) скажуть "ні", то наступним кроком буде скарга (до Європейської комісії - ред.) та арбітраж", - додав Вітренко, зазначивши, що судовий процес може затягнутися на роки.

Також "Нафтогаз" проводить документування зловживань "Газпромом" домінуючим становищем на газовому ринку, щоб в подальшому подати скаргу.

Нагадаємо:

Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що компанія буде використовувати всі юридичні можливості, аби здійснювати тиск на російський Газпром, зокрема йдеться про міжнародні арбітражі.

Економічна правда