Укрзалізниця другий місяць поспіль отримала прибуток

Травень 2021 року став другим місяцем поспіль, коли Укрзалізниця отримала прибуток – заробила 39 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба УЗ з посиланням на в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика.

Юрик нагадав, що у січні 2021 року Укрзалізниця, на тлі боротьби з фінансовою кризою та боротьбою з пандемією спрацювала зі збитком 693 млн грн, у лютому — 534 млн грн, березні — 448 млн грн.

Проте вже у квітні компанія вийшла на прибутковий рівень та заробила 35 млн грн прибутку, а у травні — майже 39 млн грн.

За його словами, позитивна тенденція зростання фінансових надходжень фіксується завдяки ефективному впровадженню антикризового плану в компанії та покращенню операційної роботи у вантажному сегменті.

Крім того вплинули збільшення обсягів вантажних перевезень, а також послаблення карантинних заходів у країні.

Збільшення доходів від пасажирських перевезень відбулося завдяки новим рейсам та пожвавленню відпускного сезону. Так, у травні вони склали понад 585 млн грн, тоді як у квітні — майже 344 млн грн, у березні — близько 364 млн грн.

Зазначається, що Укрзалізниця в травні на 20,5% збільшила обіг вантажних вагонів, а середньодобове навантаження вийшло на рівень докризового 2019 року.

Нагадуємо:

За підсумками квітня 2021 року "Укрзалізниця" отримала 35 млн грн прибутку - це перший позитивний фінансовий результат після останніх 12 місяців збиткових показників.

Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку в 2020 році.

"Укрзалізниця" в 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку.

Економічна правда