В Укрзалізниці скоротять 30% працівників центрального апарату – Юрик
За результатами оцінки управлінського персоналу Укрзалізниця вирішила оптимізувати штат працівників центрального апарату управління компанії та скоротити його на 30%.
Про це повідомляє пресслужба УЗ з посиланням на слова в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика.
За його словами, наразі наглядовою радою товариства вже погоджена нова структура центрального апарату компанії. Скорочення третини працівників відбудеться в рамках її реформування — вона має відповідати стратегії, завданням та обсягам роботи.
"Щодо оптимізації штату Укрзалізниці було багато розмов, настав час переходити до дій. Маємо якомога швидше навести лад у структурі апарату управління компанії, усунути дублювання посад та чітко розподілити функціонал між підрозділами", – прокоментував Юрик.
Наразі в штаті апарату управління товариства працюють понад 2,4 тис. осіб. Скорочення не торкнеться працівників регіональних філій, філій компанії та працівників робітничих професій. Йдеться лише про працівників адміністративно-управлінського персоналу.
В УЗ додали, що всі дії відбуватимуться за погодженням із профспілкою та з дотриманням трудового законодавства.
Як пояснив очільник УЗ, "працівники, посади яких підлягають скороченню, будуть своєчасно попереджені про це, з пропонуванням іншої роботи". Також вони отримають всі належні виплати та вихідну допомогу.
Нагадуємо:
Травень 2021 року став другим місяцем поспіль, коли Укрзалізниця отримала прибуток – заробила 39 млн грн.
Економічна правда
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